Песков не стал комментировать вопрос о том, причащался ли Путин на Рождество

Пресс-секретарь президента назвал это абсолютно личным делом

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, причащался ли глава государства Владимир Путин во время рождественской службы, назвав это абсолютно личным делом. Таким образом представитель Кремля в беседе с журналистами прокомментировал публикацию издания The Insider, которое со ссылкой на источники сообщило, что ни президент, ни приглашенные на богослужение члены семей погибших в ходе специальной военной операции не стали этого делать.

"Издание The Insider вряд ли может знать, да или нет", - заметил Песков. "Вы спрашиваете об исключительно личных вещах, <…> о том, что является личным", - добавил он, добавив, что таинство причастия вовсе нельзя назвать "вещами".

"Это никого не касается и никогда не может публиковаться. Поэтому обсуждение этой темы я не считаю возможным", - заключил представитель Кремля.