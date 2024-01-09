Путин дал гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

Также гражданство России получили американский журналист и ведущий англоязычного телеканала RT Питер Лавелль, греческий фотограф Костас Асимис

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги получил российское гражданство. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 г. в Соединенных Штатах Америки", - указано в списке получивших российское гражданство.

Согласно документу, гражданство РФ также получили американский журналист и ведущий англоязычного телеканала RT Питер Лавелль, греческий фотограф Костас Асимис, британский фотограф Крейг Спикс и врач из Хорватии Мирелла Якупанец, работающая в зоне проведения специальной военной операции.