Движение по Транскаму возобновили для всех видов транспорта

Движение приостанавливали 8 января из-за угрозы схода лавин

ЦХИНВАЛ, 9 января. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, которое было приостановлено в понедельник из-за угрозы схода лавин, возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда по Транскавказской автомагистрали МЧС откроет дорогу в 12:00 для всех видов транспорта без ограничений", - сказали в ведомстве.

МЧС Южной Осетии в ночь на вторник запретило движение по Транскаму до особого распоряжения из-за сильного снегопада в горах и высокой опасности схода лавин.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.