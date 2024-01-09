Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"[В] 12:10 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями", - написал Лукашенко.

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение с 8 по 10 января. В регионе прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу. Согласно прогнозу, 9 января порывы ветра могут достичь 25 м/с, 10 января ожидаются заморозки - ночью до -13 градусов, днем до -6 градусов.