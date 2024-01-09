ВОЗ считает, что мир может столкнуться с новой пандемией

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что этого уже не нужно бояться "как чумы"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мировое сообщество в будущем может столкнуться с новой пандемией, но этого уже не нужно бояться "как чумы". Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Видите ли, это очень сложный вопрос. Если мы посмотрим на историю, то пандемия появляется циклично, но мы не можем сказать через пять лет, через десять лет или что-то такое, - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, когда может произойти новая пандемия. - И мир меняется. Если раньше, когда чума или холера переносилась караваном или просто путешественником, сейчас даже не нужно говорить, является ли человек путешественником или нет, потому что мы все путешествуем очень много, постоянно находимся в движении".

"Так что да, вирус и бактерии гораздо быстрее движутся, и практически число людей, которые заражаются, может быть очень большим. Любой вокзал, любой аэропорт - там толпа людей, значит возможность заразиться чем-то всегда существует", - отметила представитель организации. По ее словам, меры гигиены и хороший эпидемнадзор, а также многие новые инструменты, прежде всего, генетические исследования, очень важны. "Потому что они нам позволяют не просто догадываться, как Шерлок Холмс: "Ага, этот человек был в контакте с этим человеком и, возможно, он ему передал эти самые вирусы". Иногда так бывает, что, да, эти два человека были в контакте и оба заболели, - пояснила собеседник агентства. - Но если посмотреть генетическую структуру патогена - она отличается, потому что заразились они в разных местах".

"Так что возможность для мира узнать рано, что появляется серьезное заболевание, которое даже людей или убивает, или отправляет в больницу, позволяет очень быстро среагировать, - указала Вуйнович. - Коронавирус нас научил очень многому: что работает, что не работает, как наши меры, как наш страх и все остальное влияют именно и на экономику, и на людей. Скорость реагирования, возможно, - самое главное. Наука показала как в России, так и во всех других странах, что вы исследуете, вы делаете лекарства, не только вакцины, и это вам позволяет бороться". Представитель ВОЗ сочла возможным появление и распространение какого-либо инфекционного заболевания, но фобии по отношению к нему не будут такими, как прежде.

"Не тот страх, как раньше: "пандемия - ага, это чума, это убивает", или "ага, пандемия - это оспа, может убить". Да, надо быть осторожным, но не надо бояться, - сказала она. - Просто надо опираться на свою систему здравоохранения, эпиднадзора, которая позволит среагировать быстро и защитить население".