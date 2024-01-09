МЧС не зафиксировало происшествий на праздничных мероприятиях в РФ

Силы и средства МЧС России функционировали в усиленном режиме

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. МЧС России не зафиксировало происшествий в ходе праздничных мероприятий на территории РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"С 29 декабря по 9 января органы управления, силы и средства МЧС России функционировали в усиленном режиме. Обеспечена безопасность более 32,5 тыс. праздничных мероприятий. Происшествий не допущено", - сказали в пресс-службе.

В то же время в европейской части РФ произошло похолодание с температурой на 10 градусов ниже нормы, выпадали ледяные дожди. В связи с непогодой ограничивали движение на дорогах в 18 регионах, разворачивали пункты обогрева. "В настоящее время продолжается расчистка дорожного полотна в Мурманской области и на Военно-Грузинской автодороге", - добавили в МЧС.