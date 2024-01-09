Завершающая миссию в РФ Мелита Вуйнович верит, что в 2024 году победит дипломатия

Специальный представитель ВОЗ надеется, что мир станет лучше

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, завершающая миссию в России, верит, что в 2024 году мир станет лучше, а дипломатия будет побеждать.

"Надеюсь, что мир будет лучше в 2024 году. Я непоправимый оптимист. И надеюсь, что дипломатия снова может заговорить громче, чем что-то другое", - заявила она ТАСС.

Вуйнович добавила, что не все в этом деле зависит от РФ, но призналась, что высокий уровень работы российской дипломатии внушает ей оптимизм. "Конечно, это не зависит только от России. Но я очень надеюсь. Честно скажу, что запомню о России, - это именно очень-очень серьезный, качественный уровень министерства иностранных дел, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, других министерств. Я их перечислила не по уровню, они все на одном [уровне]. Уровень международной дипломатии, а не только технической экспертизы, абсолютно впечатляет. Я очень рада, что имела возможность работать здесь с такими людьми", - отметила она.

Кроме того, Вуйнович пожелала гражданам России в 2024 году крепкого здоровья, "которое будет зависеть от хорошего настроения, готовности быть хорошими людьми со своей семьей, со своим обществом". "Заниматься именно всем этим - это то, что наша гуманитарная миссия и образование требуют. Конечно, желаю успеха", - заключила она.