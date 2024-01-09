Представитель ВОЗ в РФ рассказала об успехах в лечении ВИЧ

Мелита Вуйнович отметила, что ВИЧ перестал быть заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу убивает инфицированного

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВИЧ перестал быть заболеванием, которое очень быстро распространяется и сразу убивает инфицированного, что указывает на значительные успехи в борьбе с вирусом. Об этом заявила ТАСС специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Мы знаем, что, когда появился ВИЧ, он убивал всех людей, которые инфицировались. Сейчас, слава Богу, есть эффективные лекарства - при условии, что точно и рано поставлен диагноз, и после эти средства применяются. <…> Успехи огромные: ВИЧ больше не считается заболеванием, которое сразу убивает своего хозяина, человека, и которое очень быстро переносится", - сказала глава ВОЗ в РФ, завершающая свою миссию в Москве.

При этом она отметила, что нельзя забывать о существовании ВИЧ "среди нас" и призвала соблюдать все меры профилактики и лечения заболевания. "Это, в частности, тестирование всех находящихся в группе повышенного риска. ВОЗ даже рекомендует самотестирование, которое человеку говорит о его возможном инфицировании и стимулирует обратиться к системе здравоохранения", - подчеркнула Вуйнович.

Комментируя опубликованные в начале декабря данные ВОЗ о том, что самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в 53 странах, входящих в Европейский регион организации, она указала на необходимость продолжать пристально следить за эпидемиологической обстановкой. "Еще надо уточнить, насколько выросло число инфицированных, где этот рост появился, и надо применять все комплексы мер профилактики", - пояснила она.

В этом контексте Вуйнович напомнила, что основными видами передачи инфекции являются употребление инъекционных наркотиков и рискованное сексуальное поведение. "Надо помнить, что ВИЧ никуда не ушел", - подчеркнула представитель ВОЗ.