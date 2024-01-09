Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что запомнит Россию как прекрасную страну

Такое мнение сложилось благодаря людям, с которыми она работала, и красивым городам, отметила Мелита Вуйнович

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, завершающая миссию в Москве, запомнит Россию как прекрасную страну благодаря людям, с которыми она работала, и красивым городам.

"Конечно, Россия - прекрасная страна. У меня даже есть, скажем так, города или регионы, которые близки мне и моему сердцу. Первое, из-за того, что, конечно, там очень красиво, второе, из-за того, что там люди, с которыми я работала очень близко", - поделилась она впечатлениями в беседе с ТАСС.

Вуйнович призналась, что во многих российских городах чувствовала себя уютно, но назвала семь из них, которые ей запомнились особенно. "Честно скажу, что в некоторых городах я даже чувствую себя дома абсолютно. Я, возможно, сейчас назову их, а другие потом обидятся, но честно скажу, что в Вологде, Астрахани, Казани, Ульяновске и во многих других городах я чувствовала себя очень уютно. Также Чебоксары, Благовещенск, Якутск", - перечислила представитель ВОЗ.

Большое впечатление на Вуйнович также произвело село Прислониха в Ульяновской области. "Но в самое сердце запал визит в поселок, где жил художник Пластов. Вот вы заходите в его мастерскую, открываются двери, и вы видите то, что он видел своими глазами: это поле, лес вдалеке, эти краски и все остальное. Это изумительно. Это Россия", - резюмировала она.

Вуйнович добавила, что была очень рада возможности работать с российскими экспертами, с системой здравоохранения, а также различными уровнями власти в РФ.

Ранее специальный представитель ВОЗ в РФ сообщила, что в январе завершает миссию в Москве и едет работать в другую страну по линии организации. Вуйнович была назначена специальным представителем ВОЗ в России в марте 2017 года. До этого шесть лет она занимала соответствующую должность, возглавляя национальный офис организации в Казахстане.