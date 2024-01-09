В РЖД сообщили, что все сошедшие на Забайкальской железной дороге вагоны убрали с путей

На месте схода подвижного состава производят замену поврежденных участков инфраструктуры

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все сошедшие накануне на Забайкальской железной дороге вагоны убраны с ж/д путей. Об этом говорится в сообщении РЖД. Сейчас на месте схода вагонов производится замена поврежденных участков инфраструктуры, всего необходимо будет восстановить 400 м одного пути и около 200 м другого.

"На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей, - говорится в сообщении. - Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 м по одному и около 200 м по другому пути".