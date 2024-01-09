Жителям Климовска предложили временно разместиться в оздоровительном лагере "Литвиново"

Первым рейсом из Климовска планируется отправить в лагерь около 110 человек, из них 95 - дети

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Жителям микрорайона Климовск в Подольске на период отсутствия отопления или недостаточного тепла в домах предложили временно разместиться в оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминске, сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

"По решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вчера было принято решение: всем желающим, проживающим в Климовске в тех домах, в которых еще недостаточно тепло или тепло отсутствует, мы предлагаем отправиться в наш подмосковный лагерь "Литвиново" в Наро-Фоминске", - сказала Каклюгина на видео, размещенном в телеграм-канале телеканала "360".

Она отметила, что первым рейсом из Климовска планируется отправить в лагерь около 110 человек, из них 95 - дети.

Накануне пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщала, что подачу тепла в неотапливаемые квартиры в Климовске планируется запустить вечером во вторник, 9 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал в своем Telegram-канале, что власти Московской области работают круглосуточно для восстановления теплоснабжения в микрорайоне.

Авария в Климовске

4 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ряде населенных пунктов Подмосковья в ночь с 3 на 4 января опускалась ниже 30 градусов. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки. Вечером 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.

Начальник котельной, генеральный директор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска были задержаны после массового отключения отопления.