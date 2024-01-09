В Новосибирске количество обращений в скорую из-за ОРВИ выросло в четыре раза за праздники

С 30 декабря в регионе поставили 10,3 тыс. диагнозов ОРВИ и 113 гриппа

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Количество обращений в скорую из-за признаков ОРВИ в Новосибирске в новогодние праздники выросло в четыре раза. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.

"Увеличилось количество обращений по поводу ОРВИ. Если говорить о скорой помощи, то количество отработанных обращений по поводу повышений температуры увеличилось практически в четыре раза. Это количество обращений на скорую помощь в связи с повышенной температурой по сравнению с первой половиной декабря", - сказал он.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов, с 30 декабря в регионе зарегистрировали 10,3 тыс. случаев заражения ОРВИ и 113 случаев гриппа. Он добавил, что в первый рабочий день после новогодних праздников был отмечен рост числа обращений на 122, однако подобные всплески также находятся в пределах нормы.

Главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий отметил, что впервые в эти новогодние праздники отмечается снижение травматизма из-за катания детей на тюбингах. "Мы увидели прямо значительное снижение травматизма по этому виду. Видимо, нас родители слышат, к этому относятся ответственно, и травм стало меньше", - сказал он.

В мэрии Новосибирска сообщили, что город пережил новогодние праздники без крупных аварий и происшествий. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города, большинство из 44 возгораний произошли в жилом секторе. Пострадали два человека. В 20 ДТП на улицах Новосибирска было травмировано 28 человек.