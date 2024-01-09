В Заполярье будут оплачивать работу народных дружинников

Мера поддержки коснется 270 человек из 30 общественных организаций региона

МУРМАНСК, 9 января. /ТАСС/. В Мурманской области в 2024 году выделили около 10 млн рублей на оплату работы народных дружинников и их страхование на время охраны общественного порядка, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Работа народных дружинников в Мурманской области будет оплачиваться. Принято решение выделить 10 млн рублей на поддержку таких объединений. Это будет материальное стимулирование: денежные выплаты за участие в охране общественного порядка, личное страхование народных дружинников во время их участия в охране общественного порядка, материальная поддержка деятельности народных дружин", - сказал Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Он отметил, что всего в регионе зарегистрировано 30 общественных объединений подобной направленности с общей численностью более 270 человек. В частности, народные дружинники участвовали в охране общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.

"Прошу стимулировать участие [дружинников] не только в рамках проведения массовых мероприятий, но и в рамках ежедневного усиления патрулирования там, где это необходимо. Конечно, учитывая введение дополнительных мер поддержки, таких возможностей у нас станет больше", - подчеркнул Чибис и призвал жителей региона вступать в ряды народных дружин.