В Нижневартовске из-за кори и ОРВИ отменили массовые мероприятия в помещениях

Жителям также рекомендовали использовать маски в общественных местах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. В Нижневартовске из-за роста заболеваемости корью и ОРВИ среди детей отменили все массовые мероприятия в помещениях, также отменили профилактические приемы детей до одного года в больницах, сообщается в Telegram-канале администрации Нижневартовска.

"На основании решения СПЭК, в Нижневартовске с 9 января до 21 января все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменены", - отметила директор департамента образования администрации Нижневартовска Светлана Князева на видеозаписи, опубликованной в сообщении.

В свою очередь главный врач Нижневартовской городской детской больницы Елена Верховых отметила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в муниципалитете отменили профилактические приемы для детей до одного года поскольку они не привиты от кори. Когда они возобновятся она не уточнила. Также она призвала жителей пользоваться масками в местах массового скопления людей.

Как отметили в территориальном отделе Роспотребнадзора, в Нижневартовске отмечается превышение порогового уровня по ОРВИ среди детей в возрасте от 3 до 14 лет. "Контактные лица по кори и не вакцинированные, не имеющие сведений о вакцинации и не болевшие ранее корью не допускаются до учебного процесса", - уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию Нижневартовска сообщал, что в муниципалитете с 9 по 21 января школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей.