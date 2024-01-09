В крымском "Тайгане" на Рождество родились двое львят

Потомство дали львы из Мариуполя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. В ночь на Рождество у львов, вывезенных из Мариупольского зоопарка в крымский сафари-парк "Тайган", родились двое детенышей, сообщил ТАСС директор Олег Зубков.

"На Рождество появилось два львенка, все с ними хорошо. Конечно, зима не лучшее время для рождения субтропических животных, но у нас в парке созданы все условия, у них большие зимние помещения, домики. Они получают свой зимний усиленный рацион", - сказал Зубков.

Собеседник агентства отметил, что это уже четвертый приплод в прайде мариупольских львов за то время, что они находятся в "Тайгане". Львят кормят молоком, но уже через два месяца они самостоятельно смогут есть мясо.

"Мы создали отдельный прайд из мариупольских львов, и глава прайда Самсон оказался очень хорошим производителем", - уточнил директор крымского сафари-парка "Тайган".

Сафари-парк "Тайган" расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища.