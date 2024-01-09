В Волгоградской области число заболевших коронавирусом снизилось почти втрое за неделю

В регионе зафиксировали 229 случаев заболевания

ВОЛГОГРАД, 9 января. /ТАСС/. Число заболевших COVID-19 в Волгоградской области за неделю снизилось в 2,8 раза, следует из данных, опубликованных региональным оперштабом.

"По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, за минувшую неделю (период с 1 по 7 января) диагноз [COVID-19] подтвердился: 229 человек", - говорится в сообщении. При этом, по данным оперштаба, за период с 25 по 31 декабря диагноз подтвердился у 653 человек.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировали более 278 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 271 тыс. пациентов. По последним данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС-вирус, а также присутствуют вирусы гриппа типа А и COVID-19.

Как ранее сообщил руководитель облздрава Анатолий Себелев, в регионе достаточно мест для стационарного лечения пациентов с сезонными заболеваниями, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки возможно его увеличение до 8 тыс. коек.