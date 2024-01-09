Участники российской кругосветки Russian Ocean Way достигли столицы Индонезии

Путешественники сделали остановку в городе Рембанг

ТОМСК, 9 января. /ТАСС/. Российские путешественники, совершающие международную кругосветную экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", 9 января прибыли в Джакарту, несмотря на тяжелые погодные условия. Об этом сообщается на официальном сайте экспедиции.

"В крайние два дня пути до Джакарты путешественники столкнулись с грозовым фронтом. Ночные вахты сопровождались грозой, проливным дождем, громом и молниями. <...> В этих условиях следить за маршрутом нужно непрерывно, чтобы не столкнуться с рыбацкими плотами или сухогрузами и не намотать сеть на винт. <...> Однако погодные условия не помешали экипажу дойти до Джакарты. В 8 утра [9 января] путешественники пришвартовались к пирсу в Марине Батавия", - сказано в сообщении.

По пути от острова Ломбок путешественники сделали остановку в городе Рембанг, где закупили солярку и пообщались с местными жителями. "По-английски в Рембанге никто не говорит. Женщины-мусульманки весело смеются и охотно фотографируются с путешественниками. Евгений и Станислав привлекают всеобщее внимание, потому что в далеком маленьком городке иностранцев практически не бывает", - отмечается в сообщении.

О кругосветке

Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский (Томск) и капитан экспедиции Станислав Березкин (Новосибирск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852).

28 февраля прошлого года путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран. Однако в начале сентября 2023 года недалеко от Австралии на катамаран напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.