В Пскове уволили сотрудника Росреестра, у которого есть вид на жительство в Эстонии

По данным ФСБ, работник без уведомления работодателя также посещал страны Евросоюза

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Псковской области выявили в штате регионального управления Росреестра сотрудника с видом на жительство в Эстонии, имеющего допуск к государственной тайне и без уведомления работодателя посещавшего страны Евросоюза. Его уволили с федеральной государственной службы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Установлено, что государственный гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, получил срочный вид на жительство на территории Эстонии. При этом в установленном законом порядке он не уведомил о данном факте управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области и работодателя. Кроме того, сотрудник без уведомления работодателя посетил страны Евросоюза", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, нарушителю назначен судебный штраф по ст. 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве".

"Кроме того, в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, сотрудник уволен с федеральной государственной гражданской службы", - говорится в сообщении.