Лантратова предложила вернуть в ЕГЭ сочинение по истории

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению заявила, что написание сочинения является одним из главных способов развития навыка грамотного и корректного выражения мыслей, умения систематизировать информацию, а также использовать выразительные средства языка в соответствии с замыслом речевыми ситуациями

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность вернуть в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории задание написать сочинение. Текст обращения депутата имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность возвращения исторического сочинения в КИМ (контрольные измерительные материалы - прим. ТАСС) ЕГЭ по истории и представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в документе.

Как напоминает Лантратова, КИМ ЕГЭ по истории были изменены в 2022 году на основании приказов Минпросвещения РФ, в результате чего из заданий экзамена было исключено сочинение "по определенным историческим процессам или личностям, сыгравшим большую историческую роль в развитии России". При этом, указывает Лантратова, КИМ ЕГЭ основываются на федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования, который в том числе "предполагает умение учеников развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств в рамках развития коммуникативных универсальных учебных действий". По словам Лантратовой, "отказ от задания с написанием исторического сочинения вступает в противоречие" с ФГОС.

"Также необходимо учитывать, что написание сочинения является одним из главных способов развития навыка грамотного и корректного выражения собственных мыслей, умения систематизировать информацию, а также использовать выразительные средства языка в соответствии с замыслом речевыми ситуациями. В современной геополитической ситуации укрепление и развитие русского языка является одной из ключевых задач Российской Федерации, на решение которой также направлена практика написания сочинений учениками в рамках освоения программ основного общего и среднего общего образования", - указывает Лантратова.

По ее словам, из-за исключения сочинения из экзамена значительно "снижается значимость ЕГЭ по истории как экзамена, обеспечивающего поступление учащихся в высшие учебные заведения". "Также снижается возможность демонстрации учащимися самостоятельного, творческого и аналитического мышления. Следовательно, комплексная проверка знаний учащегося подменяется выполнением тестовых или шаблонных задач, которые предполагают заучивание материала, но не его понимание", - отмечает Лантратова. Она также добавила, что в перспективе это может привести к снижению уровня знаний выпускников, а также "деградации навыков, связанных с созданием целостного и связного текста, основанного на самостоятельном анализе и размышлении учащегося".