В Петербурге впервые пройдет музейный форум о блокаде Ленинграда "Дневные звезды"

В программу войдут около 150 мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 17 января, в преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, откроется первый музейный форум "Дневные звезды", он продлится до 23 февраля 2024 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, отметив, что жителей и гостей города ожидает масштабная программа, участие в которой приняли более 70 культурных учреждений.

"Этот проект должен объединить учреждения культуры Санкт-Петербурга, которые так или иначе занимаются сохранением памяти о блокаде. Мы задумали его в прошлом году, и когда обратились с предложением принять в нем участие - оказалось, что это касается практически всех. Мы очень рады, что эта объединяющая идея сработала и подвигла многих наших коллег включится в форум "Дневные звезды". В результате получились интереснейшие программы - музейные, театральные, библиотечные. Это спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии и многое другое. Очень надеюсь, что этот форум станет ежегодной традицией, которую заложил наш музей", - рассказала Лезик.

По ее словам, в основу форума легла модель другого культурного события, снискавшего большую популярность, - всероссийской акции "Ночь музеев". Именно поэтому в программе форума "Дневные звезды" около 150 мероприятий, однако далеко не все они ориентированы на посетителей культурных учреждений - часть из них будет организована специально для представителей научного сообщества, профессионально занимающихся темой сохранения памяти о подвиге блокадного Ленинграда. Всего работа форума будет вестись по трем направлениям: "Общественная программа", которая включает в себя тематические экскурсии (в том числе на ретротранспорте), мастер-классы и специальные программы, "Детская программа", а также "Профессиональная программа", в рамках которой пройдут дискуссии, круглые столы и выступления ученых. Организаторами форума выступают комитет по культуре Санкт-Петербурга и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842 человек, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.