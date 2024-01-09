В Казахстане появится новый город Алатау областного значения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять необходимые меры по реализации указа "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области"

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области", согласно которому в регионе появится новый город Алатау областного значения. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау", - говорится в документе.

Президент поручил правительству принять необходимые меры по реализации указа. Он вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Село Жетыген находится примерно в 47 км к северу от Алма-Аты. В нем проживают более 25 тыс. человек.