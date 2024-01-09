Юрия Соломина выписали из больницы

Директор учреждения Тамара Михайлова отметила, что худрук уже "рвется в театр"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в ноябре после потери сознания, выписан из больницы. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Выписали", - сказала она. Отвечая на вопрос о самочувствии и настроении худрука, она отметила, что он "рвется в театр".

Как сообщила ранее пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.