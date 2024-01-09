В Петербурге число пациентов с обморожением в праздники выросло в шесть раз

Госпитализация потребовалась 41 человеку из 64 пострадавших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Число пациентов с обморожением в Санкт-Петербурге выросло в новогодние праздники по сравнению с 2023 годом в шесть раз. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС главврач станции скорой медицинской помощи города Алексей Бойков.

"Ориентировочно, в сравнении, если в прошлый период новогодних праздников было около 10 обращений с обморожениями, то в этом году - около 60. Переохлаждения - примерно в два раза больше, чем в прошлом году", - сообщил он.

Главный врач Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи Дмитрий Кандыба дополнил, что госпитализация потребовалась 41 человеку из 64 пострадавших. Также он отметил, что в новогодние праздники увеличилось число пациентов с ожогами. "По ожоговому профилю в 2022 году было доставлено 44 человека. В этом году с ожогами за этот же период, с 30 декабря по 8 января, к нам привезли 91 человека. С холодовой травмой в 2022 году - 10 человек, в этом году - 64, госпитализировано в 2022 году - восемь, в этом году 41 человек. И даже шесть человек попали в реанимацию", - сообщил главврач.

При этом после временного подъема заболеваемость ОРВИ, гриппом на праздниках стабилизировалась, рассказала заместитель начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Оксана Самарина. Однако вирусологический мониторинг показывает, что полностью пока грипп не отступил. Заболеваемость коронавирусом, как сообщила Самарина, снижается.

О морозах в Петербурге

В отдельные дни первой недели нового года в Петербурге температура опускалась ниже -20 градусов, в некоторых районах области - ниже минус 30 градусов. Среднесуточная температура 3 января в Петербурге составила минус 22,2 градуса, что стало самым низким значением за весь период инструментальных наблюдений. Также был побит суточный температурный рекорд 1950 года: 4 января температура воздуха в центре города понизилась до -25,3 градуса.