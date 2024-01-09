Радионова: плазменная установка "Роснано" может уничтожить все виды опасных отходов

Глава Росприроднадзора сообщила, что установка разлагает их на молекулы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Лаборатории Росприроднадзора проверили разработанную компанией "Роснано" плазмохимическую установку по уничтожению медицинских и других видов опасных отходов. Она разлагает их на молекулы, заявила глава ведомства Светлана Радионова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы провели большое исследование, мы следили за ней даже ночью. Мы поставили камеры, чтобы нас не обманули, следили днем и ночью. Наши лучшие лаборатории, две наши лаборатории смотрели за этой установкой. И мы четко можем сказать, что она отвечает всем стандартам, достигается полное разложение на молекулы, и она может работать как с медицинскими отходами, так и с ветеринарными отходами и с другими видами опасных отходов", - сказала Радионова.

Ранее компания "Роснано" представила свою идею по плазмохимическому уничтожению отходов. Установка справляется с химическими, медицинскими, биологическими и иными опасными отходами, отметила Радионова.