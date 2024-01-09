Суд оштрафовал на 1 млн рублей "Жара ТВ" за неверную возрастную маркировку

Телеканал ранее оштрафовали на 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал "Жара ТВ" из-за неверной возрастной маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать телеканал "Жара ТВ" виновным по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол) и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее телеканал был оштрафован на 500 тыс. рублей за отсутствие возрастной маркировки в клипе Girls в исполнении музыкантов Карди Би и Риты Оры.