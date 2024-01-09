Под Тамбовом на здании школы открыли мемориальную доску Герою России Андрею Кондрашкину

Глава региона Максим Егоров выступил с инициативой создать музей участников СВО

ТАСС, 9 января. Мемориальную доску в память о погибшем в зоне проведения специальной военной операции Андрее Кондрашкине установили на здании школы поселка Первомайский Тамбовской области, военнослужащему посмертно присвоили звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

"В память о Герое России - нашем земляке Андрее Владимировиче Кондрашкине открыли мемориальную доску на здании школы в поселке Первомайский, где он учился. А в музее образовательного учреждения - парту и стенд Героя", - написал губернатор.

Егоров вместе с главой Первомайского муниципального округа Романом Рыжковым выступили с инициативой создать музей участников СВО. "Уверен, жители поддержат такое предложение. Будем помнить подвиг Героев нашего времени", - отметил глава Тамбовской области.

Уроженец Первомайского района погиб при исполнении служебного долга в Донецкой Народной Республике 16 сентября.