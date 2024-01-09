Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Югре превышен почти на 90%

Специалисты зафиксировали 92 случая на прошлой недели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю 92 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения в Ханты-Мансийском автономном округе. Это выше эпидемического порога на 88,1%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Югре.

"За неделю со 1 по 7 января зарегистрировано 92 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 88,1%", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, среди заболевших подавляющее большинство - 67,4% - дети, 32,6% - взрослые. В округе основную заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Всего рост заболеваемости отмечается в 11 муниципальных образованиях округа. При этом заболеваемость в столице Югры - городе Ханты-Мансийске - ниже эпидемического порога на 68,1%.