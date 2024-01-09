Почти 1 млн посетителей побывали на выставке "Россия" в новогодние праздники

Гости познакомились с достижениями российских регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили их стенды, послушали выступления российских артистов и приняли участие в мастер-классах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Около 1 млн человек посетили Международную выставку-форум "Россия" с 3 по 8 января, сообщили в пресс-службе дирекции выставки.

"Наша Выставка пoсвящена людям. Она про eдинство, про нашу Родину и про то, что успехи Рoссии начинаются с каждогo из нас", - сказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, слова которой приводятся в сообщении. Она выразила уверенность в том, что после осмотра экспозиций гости испытывают чувства гордости за Россию и сопричастности к достижениям. Виртуозова поблагодарила посетителей выставки и отметила, что их ожидает еще множество интересных событий.

Выставка-форум вновь открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых обновляли экспозиции. Гости познакомились с достижениями российских регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили их стенды, послушали выступления российских артистов и приняли участие в мастер-классах.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.