Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 51,4% в первую неделю 2024 года

Всего зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 51,4% в первую неделю нового года, всего зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания, сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

"На 1 неделе 2024 в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года - всего зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 46 субъектах России заболеваемость гриппом и ОРВИ выше средних значений по стране.

"Снижение показателей заболеваемости в первые недели года скорее свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу. Но, возвращаясь в организованные коллективы, начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она также отметила, что в сезон подъема заболеваемости важно помнить о профилактике. "Чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаки заболевания. И самое главное - не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья", - подчеркнула Попова.