Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта

Предварительное расследование дела подходит к концу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оставил в СИЗО до 10 марта режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, обвиняемых по уголовному делу об оправдании терроризма, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук до 10 марта", - огласила решение судья.

Как стало известно в ходе заседания, предварительное расследование дела подходит к концу.

В отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.