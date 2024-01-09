Синоптики предупредили о падении температуры в Ставропольском крае

Холодный атмосферный фронт вызвал в регионе дожди, переходящие в мокрый снег и снег

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Резкое похолодание от плюс 10 градусов до минус 15 градусов прогнозируется в Ставропольском крае в ближайшие сутки, сообщается на сайте регионального центра по гидрометеорологии.

"Контраст температуры воздуха днем 9 января доходил до 18 градусов, на 12:00 мск - от минус 8 градусов в северной части края до плюс 10 градусов в южной. <…> В течение предстоящей ночи похолодание продолжится. Утром 10 января столбики термометров в краевом центре опустятся до минус 10 - минус 15 градусов", - говорится в сообщении.

Холодный атмосферный фронт вызвал в регионе дожди, переходящие в мокрый снег и снег. Пик холодов на Ставрополье прогнозируется в ближайшие выходные. Температура воздуха опустится до минус 17 градусов.

"В регионе создан резерв из 176 автономных источников электроснабжения, 24 тепловых пушек, 4 передвижных котельных и 18 обогревательных модулей для расселения людей. В ресурсоснабжающих организациях и краевой аварийно-спасательной службе сформированы аварийные бригады специалистов", - написал в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

В Telegram-канале краевого управления ГИБДД сообщается, что непогода вызвала ухудшение дорожных условий. Начались снегопады, туманы, ограничена видимость, на дорогах скользко.