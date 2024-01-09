Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям

С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной, однако ранее алкогольное мороженое входило в список товаров-исключений

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков. Это следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Есть и другие ограничения, например, запрет на продажу несовершеннолетним.

Однако существует список товаров-исключений: они не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из списка.

"Утвердить прилагаемые изменения", - говорится в распоряжении правительства РФ.

История вопроса

Ранее профильные министерства инициировали несколько изменений в обороте алкогольного мороженого. В Минфине отмечали, что крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках, и предлагали снизить ее предельный уровень до 1,2% (как в квасе).

При этом распространение алкогольного мороженого не было ограничено: продукт относился к исключениям, поэтому закон о регулировании алкогольного рынка на него не действовал. В результате, как указывали в Минфине, алкогольное мороженое могло свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, также не было.

С учетом этого в правительство неоднократно обращались депутаты, региональные ведомства, профильные организации с просьбой изменить ситуацию. Так, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предлагало продавать алкогольное мороженое только в общепите, а также установить запрет на его покупку несовершеннолетними.