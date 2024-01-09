Продолжительность жизни в РФ в 2045 году в оптимистичном варианте составит 84,5 года

Согласно прогнозу Росстата, в пессимистичном варианте продолжительность составит 77,1 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2045 году в пессимистичном варианте составит 77,1 года, а в оптимистичном - 84,5 года. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года.

Росстат представил три варианта демографического прогноза до 2046 года: низкий (консервативный), средний и высокий (оптимистичный). Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России.

Согласно таблицам, в низком варианте прогноза в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России составит 73,1 года, в среднем - 73,4 года, в высоком - 74,2 года. В 2045 году в низком варианте прогноза ожидаемая продолжительность жизни в России увеличится до 77,1 года (мужчины - 72,6, женщины - 81,4), в среднем - 79,8 года (мужчины - 75,8, женщины - 83,2), в высоком - 84,5 года (мужчины - 81,3, женщины - 87,1).

Также численность населения страны в 2024 году согласно низкому варианту прогноза составит 145,99 млн человек, среднему - 146,07 млн, высокому - 146,28 млн. При этом в 2046 году в низком варианте прогноза показатель составит 130,59 млн человек, в среднем - 138,77 млн, в высоком - 150,87 млн.

Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) в 2024 году в низком варианте прогноза составит 1,311, в среднем - 1,321, в высоком - 1,419. В 2045 году показатель в низком варианте прогноза составит 1,464, в среднем - 1,663, в высоком - 1,788.