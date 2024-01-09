Аномальный холод ожидается в Поволжье до конца недели

Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы

ТАСС, 9 января. Морозы установились в Приволжском федеральном округе, в ряде регионов ожидается аномально холодная погода, сообщили ТАСС в территориальных главках МЧС, гидрометцентрах и центрах геоинформационных систем (ГИС).

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, аномально холодная погода местами сохранится в регионе до 12 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, с 10 по 13 января в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7 и более градусов ниже климатической нормы. По информации Удмуртского гидрометцентра, ночью и утром 10 января в республике ожидается минус 30-31 градус.

По данным ГУ МЧС по Мордовии, с 10 по 13 января там ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-12 градусов. В Приволжском УГМС сообщили, что в ночь на четверг температура воздуха в Самарской области понизится до минус 29 градусов, а местами - до минус 34 градусов. Днем будет от минус 20 до минус 15 градусов.

Как сообщает ГИС-центр Пермского края, вторая неделя января в регионе будет значительно холоднее климатической нормы. На этой неделе в эпицентре холодов в европейской части России будет Пермский край и Кировская область, отклонение температуры от нормы составит 6-7 градусов. Пик похолодания ожидается 10 января. "В ночь на среду вся территория края окажется в очень холодной воздушной массе, вероятно прояснение, ветер будет слабым, особенно на севере края. Здесь и ожидаются самые сильные морозы до минус 35 градусов, в Перми можно ожидать минимум на уровне минус 27-29 градусов", - сказали в ГИС-центре.

Снегопады и усиление ветра

Во второй половине недели в нескольких регионах Поволжья ожидаются снегопады и сильный ветер. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), сильные осадки пройдут в Самарской области. "К концу рабочей недели можно ожидать снегопады разной интенсивности, сильный ветер и кратковременное повышение температуры воздуха. Это связано с приближением атлантического циклона", - отметила представитель УГМС Анна Елецкая.

По информации Чувашского гидрометцентра, днем 11 января ожидается усиление ветра, порывы составят 7-12 м/с. Прогнозируется потепление до минус 11 градусов.

Согласно прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Кировской области, в четверг днем ожидается снег и метель, температура составит минус 18-20 градусов. Жителей предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах.

Обморожения и аварии

Сильные морозы привели к обморожениям людей и коммунальным авариям. Как сообщил на совещании в правительстве Чувашии председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Сергей Павлов, из-за сильных морозов в регионе во время новогодних каникул обморожения получили 30 человек.

По его словам, аномально холодная погода стала причиной двух аварийных отключений холодного водоснабжения. 6 января в деревне Янашкасы Чебоксарского муниципального округа упала водонапорная башня, без холодной воды остались более 350 человек. Водоснабжение было возобновлено 8 января. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в селе Большое Ямашево Аликовского муниципального округа. Там 7 января было прекращено водоснабжение из-за замерзания системы подачи воды из водонапорной башни. В зоне отключения оказались около 230 человек.

Всего во время новогодних каникул на объектах ЖКХ в Чувашии зарегистрирован 31 случай аварийного отключения. Восемь из них произошло на системах холодного водоснабжения.

Отмена занятий

Морозы стали причиной отмены занятий в школах в нескольких регионах. В Ульяновской области министерство просвещения и воспитания рекомендовало руководителям общеобразовательных организаций отменить занятия 9 января с первого по восьмой класс. В ночь с 8 на 9 января и утром 9 января в регионе температура понижалась до минус 28 градусов, в Ульяновске - до 26 градусов.

Низкая температура сохранится в регионе и 10 января. В ночь с 9 на 10 января и утром 10 января в Ульяновской области ожидается понижение температуры до минус 23 градусов при северо-западном ветре 10 м/с. Министерство просвещения и воспитания рекомендует руководителям общеобразовательных организаций отменить занятия 10 января с первого по четвертый классы.

Ночью и утром во вторник в Саратовской области столбик термометра опускался до минус 28 градусов. В этот день отменили занятия для учеников первых-шестых классов школ Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. По информации мэрии Саратова, 10 января занятия в школах города возобновятся.

Морозная погода ожидается на этой неделе и в большинстве районов Оренбургской области. Температура днем местами будет опускаться до минус 25 градусов, ночью до минус 34 градусов. В правительстве региона предупредили, что погодные условия могут внести корректировки в учебный процесс.