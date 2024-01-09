Калининград передал Казанскую икону Божьей Матери Херсонской области

Она выполнена в окладе из янтаря

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Православный храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Тарасовка Херсонской области получил в подарок от Калининградской области Казанскую икону Божьей Матери. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

"После утренней рождественской службы в храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа представители Калининграда подарили настоятелю храма отцу Георгию икону Казанской Божьей Матери. Памятная икона выполнена в окладе из янтаря и символизирует послание добра и мира от Калининградской области на землю Херсонщины. Теперь шеф-регион оказывает помощь в восстановлении мирной жизни не только материально, но и духовно", - говорится в сообщении.

Калининградская область взяла шефство над муниципалитетами Херсонской области в 2022 году, в том числе организовав восстановление социальной инфраструктуры, доставку гуманитарной помощи и бесплатный летний отдых для детей.