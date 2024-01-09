Год семьи откроют форумом на выставке "Россия"

Мероприятия начнутся с 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Год семьи в России откроется семейным форумом 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные любимые", который пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ, начиная с 19 января этого года", - сказала она на оперативном совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова отметила, что главная задача - "возродить уважительное отношение к большой семье" и "способствовать укреплению семейных ценностей".

"Для нас важна молодежь, важны ребята в возрасте 18-24 лет, потому что в ближайшие семь лет они должны стать родителями. И, конечно, для нас важен их внутренний настрой к семейным ценностям, к родительству, поскольку это новое социальное положение и новая ответственность по отношению к рождающемуся, будущему поколению", - добавила вице-премьер.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года.