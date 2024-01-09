Палаты Мороза-Воеводы в Тобольске в новогодние праздники посетили более 1 тыс. человек

Всего в праздничные дни в тобольском музее-заповеднике побывали более 38 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 9 января. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. человек в новогодние праздники посетили расписные Палаты Мороза-Воеводы в Гостином дворе в Тобольске, сообщили ТАСС в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

"Одним из самых востребованных объектов стали расписные Палаты Мороза-Воеводы в Гостином дворе. С 1 по 8 января в резиденции повелителя сибирских холодов отмечено почти 1,2 тыс. посещений. 400 человек открыли для себя радость творчества на тематических мастер-классах по изготовлению новогодних подарков, еще около 800 смогли почувствовать себя героями зимней сказки и встретиться с Морозом-Воеводой лично, а также загадать желание в волшебной башне. Всего в праздничные дни на объектах Тобольского музея-заповедника зафиксировано 38 042 посещения", - сказали в пресс-службе.

В первую неделю 2024 года гости тобольского музея-заповедника стали участниками обширной праздничной программы. Посетителей встретили песнями и уличными активностями. В игровой программе "Новогодние истории" гостили познакомились с традицией празднования Нового года на Руси и легендой Мороза-Воеводы. В рамках мастер-классов участникам помогли создать праздничные сувениры в уникальных техниках, связанных с историей сибирских промыслов и ремесел, таких как кружевоплетение, валяние, создание крапивного волокна, кожевенного и гончарного дела.

Резиденция Мороза-Воеводы находится в единственном за Уралом белокаменном кремле на территории тобольского музея-заповедника, где ежегодно располагаются "палаты воеводы", расписанные вручную. Резиденция занимает три зала на первом этаже Гостиного двора и представляет собой интерактивный научно-образовательный комплекс для досуговой деятельности и семейного отдыха.