Почти 70% опрошенных жителей ФРГ считают оправданными протесты фермеров

Фермеры не согласны с отменой некоторых льгот

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Большинство жителей ФРГ - 69% - считают оправданными протесты со стороны фермеров, которые не согласны с отменой некоторых льгот. Таковы результаты опроса, который провела 8 января компания INSA по заказу газеты Bild.

Только 22% из 1 тыс. респондентов, принявших участие в исследовании, считают нынешние протесты - блокаду автобанов и городских улиц - непропорциональными. При этом социологи предложили участникам опроса сопоставить протесты фермеров и радикальных экоактивистов - действия последних поддержали лишь 11%.

В понедельник германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.