Правовой статус и соцгарантии для многодетных закрепят на федеральном уровне

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, а правительство по поручению президента утвердило план основных мероприятий по его проведению

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных будут закреплены на федеральном уровне. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также по поручению президента продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями", - сказал Мишустин.

Глава правительства напомнил, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи, а правительство по поручению главы государства утвердило план основных мероприятий по его проведению. "Поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении всегда были и остаются приоритетами для правительства. Предусмотрена и разработка стратегического документа в части демографической семейной политики на перспективу до 2030 года", - сообщил российский премьер.

По словам Мишустина, очевидно, что в России семья является главной ценностью. "Очень важно сделать все для того, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь. Мы этим системно занимаемся, по поручениям президента сделано очень многое, в том числе [организована] и система социального казначейства, когда социальная адресная помощь оказывается всем семьям", - подчеркнул он.

Глава кабмина также обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, которая возглавляет оргкомитет по проведению Года семьи, с просьбой держать разработку плана демографической семейной политики на личном контроле.