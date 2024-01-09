В 2023 году в сеть утекло более 300 млн записей о россиянах

Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных в 2023 году, в сеть попали более 300 млн записей о россиянах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей", - говорится в сообщении.

Всего, согласно данным Роскомнадзора, в 2023 году суды рассмотрели 87 составленных ведомством протоколов по факту утечек персональных данных и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн рублей.

В июне 2023 года замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил ТАСС, что с начала года произошло более 70 утечек персональных данных, в сеть попали порядка 200 млн записей о россиянах.

При этом в 2022 году, после начала специальной военной операции, в сеть утекли 600 млн записей о россиянах, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.