Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы

Ее финансирование за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2024-2026 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом в 2024 году совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период. Ее финансирование за счет средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан, оно и дальше будет предоставляться по полису ОМС бесплатно", - сказал глава кабмина.

Он перечислил несколько нововведений. "Президент РФ особо отметил значимость профилактики заболеваний. И теперь четко регламентированы правила проведения диспансеризации, расширены [ее] сроки, углубленные для перенесших ковид, и ее можно будет пройти теперь на протяжении года после выздоровления", - пояснил Мишустин. Он добавил, что направления на дополнительное обследование должны выдаваться в течение трех дней.

"Программа должна быть дополнена новым видом диспансеризации по репродуктивному здоровью, что очень важно для людей, которые желают завести ребенка", - продолжил премьер. Кроме того, обратил внимание он, был уточнен порядок работы выездных бригад, которые участвуют в организации медицинских осмотров жителей удаленных населенных пунктов. "Людей станут заранее информировать о прибытии таких специалистов, чтобы все желающие могли проверить свое здоровье и получить квалифицированные рекомендации и консультации врачей", - пояснил Мишустин.

Особое внимание было уделено и повышению доступности высокотехнологичной помощи, для этого некоторые ее виды перевели в программу обязательного медицинского страхования. "Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология, ортопедия, а также о лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов. Раньше эти сложные операции и процедуры оплачивались за счет федерального бюджета. Теперь расходы на себя возьмет Фонд обязательного медицинского страхования, а высвободившиеся средства, около 6,5 млрд рублей, пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям, где люди ждут очереди", - сказал глава кабмина.

"Правительство продолжит уделять особое внимание вопросам здравоохранения, чтобы граждане могли получить помощь бесплатно по всей стране, независимо от их места жительства. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены", - заверил Мишустин.