Голикова заявила, что субъекты РФ должны утвердить планы по Году семьи до 1 февраля

Организационный комитет по проведению Года семьи утвердил план мероприятий в конце декабря 2023 года, добавила вице-премьер РФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Организационный комитет по проведению в 2024 году Года семьи утвердил план мероприятий в конце декабря 2023 года, субъекты России должны утвердить региональные планы до 1 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"На первом заседании организационного комитета, которое состоялось в конце декабря, мы рассмотрели и, по сути, одобрили план основных мероприятий, который сейчас уже утвердили. <...> Мы предполагаем, что на основе федерального плана до 1 февраля 2024 года все регионы должны утвердить свои региональные планы", - сказала она.