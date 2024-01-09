РФ доставила в Афганистан партию гуманитарной помощи во время новогодних праздников

В МИД России сообщили, что было отправлено оборудование для развертывания временных укрытий, "в которых остро нуждается пострадавшее в результате стихийных бедствий население Афганистана"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российская сторона направила в Кабул партию с гуманитарной помощью, включая лекарства и медицинскую технику, на новогодних праздниках. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российская сторона при активном содействии Афганского делового центра в Москве и его руководителя - известного бизнесмена Мохаммада Надира Шаха - во время новогодних праздников доставила специальным рейсом в аэропорт Кабула партию лекарственных препаратов и специальной медицинской техники, включая кресла-каталки", - указали в МИД РФ.

Там пояснили, что в рамках этой партии также было отправлено оборудование для развертывания временных укрытий, "в которых остро нуждается пострадавшее в результате стихийных бедствий население Афганистана".

"Работа по оказанию гуманитарной помощи дружественному афганскому народу будет продолжена", - подчеркнули в российском дипведомстве.