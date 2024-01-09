В Кирове проведут конкурс по созданию символа новогодней столицы России

Им станет снежинка

КИРОВ, 9 января. /ТАСС/. Жители Кировской области смогут принять участие в конкурсе на создание символа новогодней столицы России - снежинки, ее планируют изготовить, используя промыслы и ремесла, развитые в Кировской области, сообщили в пресс-службе администрации Кирова

"Как пояснил Вячеслав Симаков, мы тоже должны изготовить свою снежинку, используя те промыслы и ремесла, которые развиты в вятском крае. Обязательно будет объявлен конкурс, в котором смогут принять участие все жители Кировской области", - говорится в сообщении.

Основные торжества, связанные с присвоением Кирову статуса новогодней столицы России запланированы на декабрь 2024-го и январь 2025-го годов.

7 января Суздаль передал Кирову, который в 2024 году отметит свой 650-летний юбилей, символ новогодней столицы России - хрустальную снежинку. Изготовленную в Гусь-Хрустальном снежинку главе администрации Кирова Вячеславу Симакову вручила мэр Суздаля Алиса Бирюкова. Мастер запечатлел на снежинке узоры, созданные коньками посетителей катка в городе.

Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры России с 2012 года. Киров стал 13-м городом, получившим статус новогодней столицы России. Город, который отметит в 2024 году свой 650-летний юбилей, перенял эстафету от Суздаля. Отбор кандидатов проводит экспертная комиссия, которая обращает внимание на опыт организации масштабных мероприятий, наличие площадок для проведения праздников, уровень развития инфраструктуры, способность города справиться с наплывом туристов.