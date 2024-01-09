Российское авторское общество через суд требует 2 млн рублей с Филиппа Киркорова

Иск подали за использование принадлежащих организации художественных произведений

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на певца Филиппа Киркорова и требует с него 2 млн рублей за использование принадлежащих организации художественных произведений. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, куда поступил соответствующий иск.

"В суд поступил иск РАО к Киркорову Ф. Б. на сумму 2 млн рублей. Дата заседания по делу пока не назначена", - сказали в суде, не уточнив сути исковых требований.

Официальными комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Российское авторское общество - некоммерческая общероссийская общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно.