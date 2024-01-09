В Горловке отменили крещенские купания из-за обстрелов со стороны ВСУ

Мэр города Иван Приходько также призвал местное население отказаться от купания в частном порядке

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Крещенские купания отменили в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"В связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения и участившимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных бандформирований администрация города Горловка сообщает, что в этом году централизованные крещенские купания на водоемах проводиться не будут", - написал Приходько в Telegram-канале.

Он также призвал местное население отказаться от купания в частном порядке в праздник Крещения в городских водоемах из-за их близкого расположения к линии фронта.