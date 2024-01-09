Путин созвонился с девочкой, посетившей Байкал благодаря "Елке желаний"

Кристина Син познакомилась с местными традициями - ей устроили катание на собачьих упряжках

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседовал с девочкой, которой он в рамках акции "Елка желаний" помог исполнить давнюю мечту - побывать на Байкале.

Кристине Син 8 лет, она живет в Южно-Сахалинске. У нее диагностирован первичный иммунодефицит, иммунная нейтропения. Несмотря на это, девочка учится на отлично, занимается спортивной аэробикой. Стремится стать врачом в будущем.

Благодаря участию в "Елке желаний" школьница провела несколько дней на Байкале вместе с родными. Семье организовали экскурсии как по самому озеру, так и по окрестным тематическим музеям. Познакомилась девочка и с местными традициями - например, ей устроили катание на собачьих упряжках. 9 января президент позвонил Кристине, чтобы лично узнать у нее, как прошла поездка.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за 5 лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

Так, Путин на этот Новый год исполнил мечты троих детей. С двоими из них он уже побеседовал ранее. 11-летний Никита Мирошниченко загадал посещение "Эрмитажа", а 13-летняя Ксения Мазнева хотела попробовать себя в роли ведущей новостей.