Суд оштрафовал за дискредитацию ВС РФ новгородца из-за гирлянды с прославлением Украины

Сумма штрафа составила 45 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Новгородский районный суд признал виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации жителя Великого Новгорода, на балконе которого 1 января была размещена светодиодная гирлянда с украинскими лозунгами, постановлением суда ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

"Мужчина разместил на балконе квартиры, расположенной на ул. Ломоносова, светодиодную гирлянду с установленным на нее микроконтроллером, на которой публично демонстрировался неопределенному кругу лиц текст [прославляющий Вооруженные силы Украины на украинском языке] бегущей строкой в виде желтых букв на синем фоне. <...> Постановлением суда мужчине назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел ночью 1 января 2024 года в Великом Новгороде. Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья пришел к выводу о доказанности виновности мужчины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Как ранее сообщали сотрудники правоохранительных органов, они установили, что, со слов хозяев квартиры, на гирлянде, которая управляется посредством сетей Wi-Fi, должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

В новость были внесены изменения (17:25 мск) - изменен заголовок, уточнен лид, добавлены подробности после третьего абзаца.