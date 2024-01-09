Голикова сообщила о продлении выплаты на погашение ипотеки многодетным в 2024 году

Вице-премьер РФ отметила, что это произойдет в первом квартале

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2024 году продлить выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, а также утвердить на федеральном уровне единый правовой статус многодетной семьи. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Также одна из ключевых задач этого года - это провести работу по мероприятиям, которые связаны с льготным и ипотечным кредитованием, дополнительно проработать вопросы, и уже, как вы справедливо сказали, в первом квартале этого года мы должны продлить выплату 450 тыс. рублей тем семьям, которые имеют третьего и последующего детей, как и предполагалось поручением президента. И также по поручению президента мы должны утвердить на федеральном уровне единый правовой статус многодетной семьи", - сказала она.

Голикова также напомнила о том, что в этом году правительство РФ должно подготовить стратегический документ по демографической и семейной политике до 2030 года. "Мы видим необходимость провести в 2024 году широкое общественное обсуждение этого стратегического документа, имея в виду те демографические вызовы, которые стоят перед нашей страной, ну и, собственно, его и утвердить", - пояснила она.

Вице-премьер добавила, что также в 2024 году правительство будет ориентироваться на включение в семейную повестку корпоративного сектора работодателей, так как от их позиции многое зависит с точки зрения поддержки работающих семей, молодых семей и семей, которые приняли решение иметь детей.

"Совместно с работодателями и профсоюзами обобщим лучшие практики для того, чтобы распространять их как в корпоративном секторе, так и на уровне регионов. Еще один блок - это культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, здесь это традиционно мероприятия, которые объединяют семьи, поддерживают командный дух, позволяют семьям проявить свои таланты. Один из таких блоков будет в мероприятиях как раз открывающегося форума на выставке "Россия", - уточнила она.

Кроме того, два блока будут посвящены работе с родителями, в том числе с будущими родителями. Также весь год будет сопровождаться информационно-коммуникационной компанией, важно, чтобы она вызывала "максимально позитивный отклик".

О проведении Года семьи

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Председателем оргкомитета по проведению года Путин назначил Голикову.