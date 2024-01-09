В Калининграде более 8,5 тыс. человек побывали на фестивале "Зимние каникулы на Балтике"

Жители и гости региона посетили 18 бесплатных и платных мероприятий, а также порядка 30 творческих мастер-классов

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС /. Первый зимний семейный фестиваль "Зимние каникулы на Балтике", который организовали в Калининграде и Светлогорске Калининградской области в дни новогодних каникул, посетили более 8,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 25 декабря по 8 января в Калининградской области впервые проходил зимний фестиваль искусств с участием приглашенных звезд. Калининградцы и гости региона побывали на 18 бесплатных и платных мероприятиях, а также порядка 30 творческих мастер-классах. <…> Фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" посетили более 8,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Фестиваль объединил 15 мероприятий разных форматов для аудиторий всех возрастов. Они проходили на шести площадках в Калининграде и курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря. События транслировались онлайн и собрали более 20 тыс. просмотров.

"Зимние каникулы на Балтике" объединили разные форматы культурного досуга: кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, концерты оперной и джазовой музыки, ледовое шоу и даже дискотеку на катке. Мы увидели большой интерес у публики, и будем работать над тем, чтобы в следующем году сделать фестиваль еще масштабнее", - отметил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Фестиваль открылся шоу "Рождественские истории" - это сказочное путешествие, которое сочетает актeрскую игру, световое шоу в кафедральном соборе на острове имени Иммануила Канта в Калининграде. На площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в Светлогорске представили балет "Маленький принц" в исполнении балетной труппы "Сен-Мишель". Состоялись встречи с народной артисткой России Ириной Алферовой, народным артистом России Александром Панкратовым-Черным, народной артисткой РФ Татьяной Васильевой и кинокритиком Никитой Смирновым, народным артистом РСФСР Александром Михайловым.

На ледовой арене стадиона "Балтика" в областном центре состоялось ледовое шоу по мотивам сказки "Двенадцать месяцев" от известной российской фигуристки, многократной чемпионки мира и Европы, дважды призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой.

Об организаторах

Организаторами фестиваля выступили правительство Калининградской области, Министерство по культуре и туризму Калининградской области, ГБУ "Центр по обслуживанию учреждений и реализации культурных программ", региональная "Фестивальная дирекция". Партнеры - киноконцерн "Мосфильм", Кафедральный собор на острове им. И. Канта, Калининградский областной драматический театр, театр эстрады "Янтарь-холл", стадион "Балтика".